Inday Sara: PDP-Laban rejected appeal to support mine and Bongbong’s candidacy

Davao City Mayor Inday Sara Duterte-Carpio claimed Tuesday PDP-Laban rejected her appeal to support her vice presidential run with former senator Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. as her running mate.

PDP-Laban is the party of her father President Rodrigo Duterte, who has earlier publicly spoken against Marcos Jr. At one point, President Duterte called the former senator a “pro-communist.”

“Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito,” Duterte-Carpio said in a statement.

“Pero gusto ko lamang na linawin — walang pangalan na sinisira o dinudungisan, walang sinasagasaan, walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi,” she added.

Duterte-Carpio, nonetheless, appealed to the public to continue its support towards the Duterte administration.

“Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang nasimulan ni Pangulong Duterte kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito,” Duterte-Carpio said. (NM)