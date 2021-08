‘Hindi na totoo ang yakap at halik?’ Vice Ganda tears up over ‘faded love topic’

Kapamilya television host Vice Ganda turns emotional in an episode of It’s Showtime when a contestant in their ‘Reina ng Tahanan’ segment talked about love that’s fading over time.

“Paano mo malalaman kung yung araw-araw mong katabi sa kama at araw-araw kasabay mo kumain ay hindi na totoo ang kaniyang mga yakap at halik?” Vice asked on Friday.

“Alam nyo po kahit na hindi na i-elaborate, mararamdaman at mararamdaman mo iyan. Kasi dumadating tayo sa punto na halimbawa pagkatapos natin kumain, matutulog na tayo, meron yang ginagawa ang tagal-tagal niyang pumasok,” the contestant responded.

“Dati niyayakap ka at may paa pa, ngayon pag naramdaman mong ang kaniyang yakap ay kamay na lang, wala na yung paa, magduda ka na. Pero pag dumating yung pagkakataon na wala na yung kamay at paa, hala napakahirap po sa damdamin yun,” the contestant added.

This was when Vice turned emotional saying this must be difficult for partners when they reached that point in life.

“Ang lungkot nun ‘no. Pag nakasanayan mo tapos binabalikan mo. Dati nung magkatabi kami, lahat ng bahagi ng katawan, nakapatong sayo tapos unti-unting nawawala. Tas isang araw gigising ka na lang magkatalikod na kayo,” Vice said.

After discussing the topic, the host remains bothered with the issue until some of Vice’s co-hosts asked him if he had a traumatic experience or undergoing something similar right now.

Vice clarified that he and Ion Perez are happy. He’s just scared that one day the love and happiness that they are feeling now may eventually fade.

“Kapag nasa posisyon ka na masaya, pag naisip mo parang nakakatakot. Ayokong mangyari sa ‘kin. Ayoko mangyari yun,” Vice said.

“Pag yung love story ang ganda, parang yung mga pinapanood mo sa pelikula ang ganda-ganda tas biglang may mga eksena na pinapakita yung montage kung gaano sila kasaya nung simula tapos unti-unting nagbabago. Ang lungkot,” Vice explained. (TDT)