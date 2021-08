Kim Domingo tests positive for COVID-19

Kapuso star Kim Domingo shared that she tested positive for COVID-19.

The actress shared a photo of herself turning emotional while in bed. She said she was fully vaccinated against the virus.

“Nag positibo ako sa COVID-19. First of all, hindi ko inexpect na tatamaan pa ako sa sobrang pag-iingat na ginagawa ko,” she said.

Kim said that she has been very careful and disinfecting all her stuff even to the point that her friends mock her.

“Pinagtatawanan na nga ako sa sobrang pag-disinfect na ginagawa ko. Pati mga binibili sa labas at mga kinakain meron din pag disinfect. Kumpleto din ako ng vitamins at fully vaccinated,” she said.

Kim said that she has been staying at home and did not do any projects in the past.

“Naka-set na sana kami nung Aug 29 para sa quarantine ng show at biglang sa hindi inaasahan, nangyari it. Grabe ang iyak ko nung nalaman ko na hindi na ako makakasama sa show. Napaka wrong timing,” she said.

Kim said that she has no clue on where and when she acquired the virus.

“Saan ko nga ba nakuha? Hindi ko din alam, pero isang lang ang malinaw sa ‘kin. Kahit anong ingat mo, pwedeng pwede ka tamaan ng COVID,” Kim wrote,

She also reminded everyone to get vaccinated against the virus.

“Hindi natin sya nakikita. Kaya kung meron kayo pagkakataon na magpa-bakuna, magpa-bakuna kayo. nisip ko, kesa naman ako ang mahirapan, pati mga mahal ko sa buhay pag tinamaan kami ng Covid,” she wrote. (TDT)