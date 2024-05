Cristy Fermin to Bea Alonzo: See you in court

Showbiz columnist and vlogger Cristy Fermin has responded to the reports of a cyber libel complaint filed by Bea Alonzo against her and co-hosts and to Ogie Diaz.

In her show, Fermin said she has yet to receive a copy of the complaint.

“Hindi pa po namin alam kung anu-ano ba ang nilalaman ng kaniyang sinumpaang salaysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo,” she said.

Fermin said they respect Alonzo’s right to file a complaint but this will not be the reason for Alonzo to suppress her right to free expression.

“Ang libelo po o ang cyberlibel o cyber bullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming propesyon. Ito po ay parang dila at ngipin na magkasama. Hindi po maaaring paghiwalayin. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin ng kasong ito, magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay para ang prosecution na po ang magdedesisyon kung sino ba ang nasa tama at kung sino naman ang nasa panig ng mali,” she said.

Fermin also rejected the claims that she and Diaz made malicious and false claims against Alonzo just to get engagements and views.

“Hindi lamang po namin matatanggap ni Ogie Diaz ‘yung kaniyang kampo na nagsasabi na ang aming daw pong vlogs ay ginagawa para magkaroon lamang ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa po ni Ogie Diaz at ang kaniyang programang showbiz now na at maging ito pong Cristy Ferminute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonzo,” she explained.

‘Ito po ay para ibalita ang lahat kuwento, positibo man o hindi tungkol sa mga personalidad na tinatawag nating public figures at bilang pang publikong pigura po sila ay kami naman po ang nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin puwedeng puhunanin si Bea Alonzo lamang para kumita ang aming mga vlogs, mali po iyun. Lahat ng mga kuwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay,” Fermin added.

“Yung karapatan mo Bea Alonzo para magsampa ng kaso sa amin ni Ogie Diaz at sa iba pa naming mga kasama iyan ay hindi namin hinaharangan. Pero kung ito ang dahilan para busalan niyo ang bibig, opinyon at malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo. At sabi nga, kayo ang nagdemanda, ikaw Bea ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin kay Ogie Diaz at sa iba pa naming mga kasama, ano ang ating sinasabi, we will see you in court,” Fermin continued.