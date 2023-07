Marcos says Pinoys are main reason in Malaysia state visit

President Bongbong Marcos said that the welfare of Filipinos in Malaysia is among the reasons why he embarked in a state visit to the ASEAN country.

Speaking before the Filipino community in Malaysia, Marcos said that the relations between Manila and Kuala Lumpur need to improve so that the welfare and safety of Filipinos in Malaysia may be enhanced.

“Siyempre kailangan nating pagtibayin ang relasyon ng Pilipinas at saka ng Malaysia, unang-una dahil napakaraming Pilipino dito, at kailangan nating tiyakin na lahat kayo ay naaalagaan at maayos ang kabuhayan at nabibigyan ng mga pagkakataon,” Marcos said.

“Kailangan naming tiyakin na ang mga opportunity na ‘yan ay nandiyan pa rin at habang nagtratrabaho kayo dito ay hindi kayo nahihirapan at kung mayroon mang problema ay nandito ang pamahalaan upang tiyakin na lahat ng aming magagawa ay magagawa namin para tumulong,” he added.

Marcos said that his foreign trips brought investment pledges and more job opportunities for Filipinos.

“Kasama po doon sa report na ‘yun ay ‘yung mga nakuha po nating investments na galing sa iba’t-ibang bansa dahil hindi po tayo, pagkatapos ng pandemya, pinagtitibay namin ang ekonomiya, ay sabi namin kung sa Pilipinas lang, doon lang tayo maghahanap ng investor eh baka kulang, kailangan natin ng malaking investment,” Marcos added.

