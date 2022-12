Aftershocks expected after 5.3 magnitude quake in Camarines Norte

The Philippines reported a 5.3 Magnitude quake on 1:05 PM (9:05 AM UAE time) with the epicenter at Camarines Norte.

The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS-DOST) alerted residents across affected areas that aftershocks will be expected after the moderately-strong quake.

Several netizens felt tremors as far as Metro Manila and the CALABARZON areas.

Here are the instrumental intensities as reported by PHIVOLCS:

Intensity V – Mercedes, Jose Panganiban, Camarines Norte

Intensity IV – Daet, Camarines Norte; Guinayangan, Polillo, Quezon

Intensity III – Ragay, Pili, Iriga City, Camarines Sur; Mauban, Lopez, Mulanay, Alabat, Gumaca, Quezon

Intensity II – Tabaco, Albay; Dingalan, Aurora; Batangas City, Batangas; Calumpit, Plaridel, Pulilan, Marilao, San Ildefonso, Bulacan; Sagnay, Camarines Sur;

Carmona, Cavite; Marikina City, Pasig City, Metro Manila; Gapan City, Nueva Ecija; Pinamalayan, Oriental Mindoro; Guagua, Pampanga; Infanta,

Pangasinan; Dolores, Infanta, Calauag, Quezon; Taytay, Tanay, Rizal

Intensity I – Legazpi City, Albay; Bulakan, Santa Maria, Guiguinto, Obando, Malolos City, Pandi, Dona Remedios Trinidad, Bulacan; Tagaytay City, Ternate,

Cavite; Candon, Ilocos Sur; Calamba, Los Banos, Laguna; Malabon City, Pasay, Quezon City, Muntinlupa City, San Juan City, Metro Manila; Mapanas, Northern

Samar; San Antonio, Gabaldon, Cabanatuan City, Nueva Ecija; Calapan City, Oriental Mindoro; Tayabas, Lucena City, Quezon; Angono, Morong, Antipolo,

Cainta, Rizal