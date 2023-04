Ogie Diaz’s mother passes away

The mother of vlogger and talent manager Ogie Diaz has passed away. She was 87.

The social media personality confirmed the news on his social media pages. Diaz said his mother was able to see all of her children before she passed away.

“Salamat sa lahat ng pakikiramay sa pagpanaw ng aking mahal na ina, si Aling Mameng. 87 yo, hindi na kami choosy. At least, naipikit niya ang kanyang mga mata na kumpleto ang kanyang mga anak. Higit sa lahat, I’m proud to say na naibigay ko naman sa nanay ko ang lahat ng pangarap niya sa buhay,” Diaz said.

The vlogger also honored the hardwork of his mother for their entire family.

“Salamat sa lahat ng sakripisyo at pagiging selfless, Nay! Mahal kita. Magkasama na kayo ngayon ni tatay,” he added.