Seth, Andrea meet, greet each other after months of controversies

Former couple Andrea Brillantes and Seth Fedelin delivered heartfelt messages to one another after months of being dogged by controversies.

The duo met for the first time after several months of not seeing each other during the media conference of their musical show “Lyric and Beat” where they were forced to answer some intriguing questions from the media.

Fedelin reminded Brillantes to always think before saying or doing something.

“Huwag mong kalimutan kung sino ka. Kahit saan ka dalhin ng panahon. Bago mo gawin yung isang bagay, isipin mo muna ‘yung kakahantungan,” Fedelin told Brillantes.

“Minsan sa buhay, may mga times na reckless ka pero sana sa times na ‘yun, ma-realize na lahat ng bagay dapat isipin. Lahat ng salita bago sabihin dapat pag-isipan.”

“Nasaksihan ko rin ‘yung mga moments mo na ikaw lang mag-isa. Alam kong kayang-kaya mo ‘yan. Minsan nga alam ko na ‘di mo kailangan ng katulong kasi strong ‘yung personality nito,” Seth said.

Brillantes had a heartfelt message for her ex-boyfriend, Fedelin. “Huwag mo maliitin ‘yung sarili mo. Ayokong lagi mong ugaliin. Alam kong mas capable ka pa para magawa lahat ng gusto mong gawin kung mas tataasan mo lang ‘yung tingin mo sa sarili mo. Deserve mo naman yun e,” Andrea said.

“Marami akong natutunan sa ‘yo. And thank you. Ngayon, mas alam ko na ‘yung dapat gawin, dapat hanapin, mas dapat isipin, at mas dapat hindi gawin,” she said.