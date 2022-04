Seth Fedelin on Andrea Brillantes and Ricci Rivero relationship: “Wala po akong galit”

Kapamilya actor Seth Fedelin has defended his loveteam Andrea Brillantes over her latest confirmation that she is in a relationship with Ricci Rivero.

In a Facebook live on Sunday, Fedelin came to the defense of Brillantes saying he is speaking up not for his own benefit but to protect his good friend.

“Guys, kasi yung mga nababasa ko, parang unfair po. Napaka-unfair dahil wala po kayong alam. Unfair po para sa kaibigan ko na makabasa at makarinig ng mga salita na wala po tayong karapatan na banggitin. Kahit po ako, wala pong karapatan magbanggit ng mga ganoong salita,” he said.

“Ako mismo, para lang din alam niyo guys, ako po ay alam ko kung ano ang talagang nangyari. Alam po namin kung anong nangyari. Alam po ng kaibigan namin kung anong nangyari. Kaya ito, hindi ko na natiis talaga kasi sobra na po. Nawawalan na tayo ng respeto. Hindi na po tama yun,” the former PBB housemate said.

Fedelin said that he has no ill feelings towards the couple.

“Ako po, wala po akong galit. Ang mayroon po ako tuwa dahil deserve ng kaibigan ko na may gumawa sa kanya ng ganung bagay, ipagsigawan siya sa publiko. Kaya happy po ako. Wala po akong anything negative na nararamdaman. Dahil alam ko po ang totoo guys. Kami po ang nakakaalam ng totoo,” he said.

The young actor also appealed to their fans to stop attacking the actress.

“Suportahan na lang po natin, huwag na tayong sumira. Hindi po tama yun. Dahil ako po mismo, suportado ko silang dalawa. Walang dapat madehado dito guys kasi alam namin yung totoo. Kaming dalawa yung may alam kung ano yung totoo. Kayo wala kayong alam, wala kayong idea. Tama na kasi hindi po tama lalo na po’t babae. Parang wala naman tayong respeto sa mga nanay natin,” Fedelin said.