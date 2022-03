Kit Thompson’s alleged assault of Ana Jalandoni not the first time

Actress and social media personality Ana Jalandoni revealed in a live press conference on March 28 that the physical abuse she suffered at the hands of boyfriend Kit Thompson was not the first time.

The actress admitted having noticed Thompson’s “anger management problem” prior to the incident.

“Nung una niya kong nasaktan, nag-isip ako no’n na hindi maganda, na mali ‘yung gano’ng attitude kasi may anger problem nga siya. Mainitin ‘yung ulo niya,” she said.

“Ang nangyari po kasi no’n nag-beach kami and activities, pagod na pagod po ako tapos nag-dinner kami. Pagbalik namin sa room, naligo siya and ako nasa bed. Sinampal niya ako ng gising and nagulat din ako, noon niya ako unang nasampal. Nag-sorry naman siya after,” Jalandoni continued.

Jalandoni said that she tried to reason out with Thompson that he should not physically hurt anyone.

“Pinaliwanagan ko siya na dapat hindi gano’n pero nag-ano na rin ako no’n na may mali,” she said.

Jalandoni told the press that she still has feelings for Thompson, but she is nevertheless determined to pursue legal actions against the actor.

“Mahal ko pa rin po siya. Hindi naman po gano’n kadali ‘yun na mawala pero syempre po hindi ko po deserve ‘yung nangyari sa akin,” Jalandoni explained.

“Hindi ko pa po iniisip ‘yung tanong niyo kung babalikan ko siya, wala po ‘yun sa isip ko. Ang importante po sa ‘kin ay ipaglaban ko ‘yung karapatan ko bilang babae, na hindi po katanggap-tanggap ‘yung nangyari sa akin pero ‘yung love po, nando’n pa rin po siya,” she added.