AJ Raval’s mom thanks Aljur Abrenica for ‘fulfilling his promise’ 

The mother of controversial personality AJ Raval thanked Aljur Abrenica moments after the actor posted on Facebook a revelation about his split with his wife Kylie Padilla.

Alyssa Alvarez said that Aljur fulfilled his promise of taking care of them. She also shared Aljur’s post that insinuates Kylie of cheating in their relationship first.

“He told me everything from the start, para makilala ko ang pagkatao n’ya, kung karapat-dapat ba s’yang tanggapin ng pamilya namin. Tao s’yang lumapit sa amin kaya tao din namin s’yang tinanggap. I kept my mouth shut,” Alvarez said on her own Facebook account.

Alvarez said that she and her daughter endured the hate because “they know that the truth will come out soon”.

“Nung nagka-issue na, mas pinili kong masaktan para sa anak ko, dahil alam ko darating ang araw lalabas ang totoo. Kinain ko lahat ng mga pinagsasabi sa akin na masakit ng mga walang alam sa nangyayari. Para lang ‘wag na lumaki pa,” she added.

She then thanked the actor for standing up for them.

“Pero nagpapasalamat ako ‘anak’ kasi tinupad mo ang sinabi mong ‘di mo kami pababayaan …alam ko hindi lang ito para sa amin, pati na rin sa mga taong nagmamahal at nasasaktan para sa ‘yo,” Alvarez said.