Jovit Baldivino accused of not providing for his kid by ex-gf

The ex-girlfriend of singer Jovit Baldivino has accused him of not providing for his child in a social media post.

Shara Cruzat wrote on August 29 that the singer only wants custody of their child but failed to support the kid.

“At para sayo, Mr. Jovit Baldivino. Ang saya mo siguro. Sabi mo nga matagal tayo wala koneksyon at komunikasyon e bakit parang magsalita ka ngayon alam mo yung nangyayari? Gumatong ka pa sa problema na wala ka naman kaalam alam,” Shara wrote.

“Labas kana sana pero nilagay mo issue pabalik sayo. Dinamay mo na naman ang Diyos. Chance mo ba to na baka magkaka gig ka? Di kpa rin nagbabago,” she added.

“Paano mo ba malalaman e sa limang taon na nabubuhay ang anak ko, HINDI KA NAMAN NAGSUSTENTO. NEVER KITANG HININGAN KASI KAYA KO,” Shara continued.

In a separate Facebook post, Baldivino said he only wants custody of their child.

“Ang sa akin lang po eh yung makuha ko ang anak ko sa kanya at ilayo sa masama, kasi matagal na nya itinatago sa akin,” he said.

“Hindi sa nagpapasikat ako hehe, naranasan ko na ang sumikat,” the singer explained. (TDT)