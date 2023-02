Mayor: search and rescue ops for missing Cessna plane to focus on Mayon

The search and rescue operations for the missing Cessna plane in Camalig, Albay will focus on Mayon Volcano area according to Camalig, Albay Mayor Carlos Irwin Baldo Jr.

“Tuloy po ang search and rescue po natin habang hindi natin nakikita ‘yung mga body ng sakay ng eroplano… Alam po natin ‘yung wreckage ng eroplano malapit na po ito sa crater ng Mayon,” Baldo said.

The local chief executive said that they are still in the search and rescue phase since the passengers have yet to be found.

“Habang hindi nakikita ‘yung body, nandu’n tayo sa search and rescue pa rin. Pero sana makuha na rin po natin ‘yon. May mga ginagawa pa. (Kung) gumanda po ang panahon, may lilipad uli na chopper, kukuha ulit ng closer picture and video doon sa wreckage. Baka may makitang body sa area, doon natin i-concentrate ang pag-search and rescue natin,” he added.

The LGU said that weather conditions hamper the operations in reaching the crash site. Baldo said heavy rains were experienced in the area on the first day of the search and rescue operations, halting the activity.

“Hindi natin inaalis ang possibility na baka sumabay ang body ng mga sakay ng eroplano doon sa tubig na galing sa Mayon,” he said.

“Siguro pabalik ng Manila.. Hindi po natin alam kung bakit napunta doon sa may crater ng Mayon,” the mayor said.