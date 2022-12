DMW to fill up 1,000 posts in 2023 

The Department of Migrant Workers is set to hire more employees to fill up over 1,000 posts in 2023 and will open more offices abroad.

“Next year, the DMWwill be in full hiring mode because we need to fill up around 1,000 positions. Kasama na po doon ang pagbubukas ng migrant workers offices overseas,” DMW Secretary Toots Ople said in a speech.

Ople did not reveal the vacant posts to be filled up next year.

The DMW chief said that the 15.871-billion budget for 2023 will help set up 16 regional offices in Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, and Davao Region.

Ople said some of their funds will also be alloted to open more offices abroad.

The DMW has so far helped 766,290 OFWs find work, while 6,341 distressed workers repatriated.

President Bongbong Marcos has again recognized the contributions of overseas Filipino workers to the country in a recently held ‘Pamaskong Handog para sa Pamilyang OFW’ event on Friday, December 30.

“Bago po lahat ay gusto ko sanang pasalamatan at magbigay pugay sa ating mga itinuturing na bagong bayani, ang ating mga OFW para sa lahat ng mga nagawa ninyo para sa atin, para sa inyong pamilya, para sa inyong bansa,” Marcos said in his speech during the event.

He also highlighted his closeness with OFWs and that is why the government is doing its best to ensure their welfare.

“Malapit po sa akin ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Kaya naman sa ating administrasyon, lalo nating pinagtitibigay ang Department of Migrant Workers upang mas mabilis ang serbisyo at pagkalinga para sa ating mga bagong bayani,” he added.

“Ngayon, higit kailanman ay napakahalaga ng papel na ginagampanan ninyo na maiahon ang ating ekonomiya at maiangat ang antas ng pamumuhay ng inyong pamilya at kapwa Pilipino. Dahil sa inyo, nagkaroon ng magandang imahe ang ating bansa sa buong mundo. Tinitingala ang mga manggagawang Pilipino bilang isa sa mga pinakamagagaling. Hindi na isa sa pinakamagagaling, ‘yung pinakamagaling at pinakamasipag at pinakamaalagain sa buong mundo,” Marcos continued.

The Chief Executive also ordered the Department of Migrant Workers to make sure all concerns of OFWs will be addressed.