Marcos stops by local restaurant in Ilocos 

President Bongbong Marcos has stopped by a local restaurant in Laoag, Ilocos Norte on weekend.

Dawang’s Eatery in Laoag posted a photo of the President in the local restaurant.

“President Bongbong Marcos in the house!!! Thank you po sir,” the restaurant said in a social media post.

In his first 100 days, Marcos is proud of his health, peace and livelihood programs.

“Iba’t iba mang mga programa at proyekto ang nailunsad at naisagawa sa nakaraang isandaang araw, lahat ng ito ay upang mapagtibay ang tatlong pundasyon ng ating pagbangon – kalusugan, kabuhayan, at kapayapaan,” Marcos said in a tweet.

Marcos assured the public that he will do better.

“Sa gabay ng Panginoon at inyong pakikiisa, ipagpapatuloy lang po natin at pag-iigihin ang ating nasimulang trabaho at pagsisilbi sa bayan. Sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, sama-sama tayong babangon muli,” he said .