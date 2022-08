“Naglalaman ito ng kasinungalingan”: Makabayan bloc reacts on ‘Maid in Malacanang’

Progressive lawmakers and members of the Makabayan bloc said they have zero interest in watching the controversial film ‘Maid in Malacañang’.

Kabataan Party-list Rep. Raoul Manuel said they will not endorse a film that pollutes the mind of young people with disinformation.

“Ako personally, di ko papanoorin yung movie dahil mula pa lang doon sa nakukuha nating impormasyon, naglalaman ito ng kasinungalingan,” Manuel said.

RELATED STORY: Prelate appeals to boycott ‘Maid in Malacanang’ over misportrayal of Carmelite nuns

“Hindi ko ipro-promote yung isang pelikula o hindi rin ako tutulong na lalo pa magka-gain ito ng traksyon dahil nga pinopopollute nito ang utak ng mga kabataan para maniwala sa isang peke, maling version ng ating kasaysayan,” he added.

Gabriela Representative Arlene Brosas also slammed the depiction of Carmelite nuns in the film.

“Of course, alam natin yung mga nagcirculate na news about it na yung mga Carmelite sisters na mismo ay nagsabi na this is a distortion of history. Hindi po pwede na payagan natin yan kasi kahit naman sa usapin ng mga movies meron pa rin tayong references na tinatawag. Meron pa rin historical references na kailangang pagsimulan,” she said.

“We do not want our next generation na mabuhay or tangkilikin yung mga pelikula na alam natin na hindi talaga makakatulong para sa kanilang further education (to support films which we know will not further,” the lawmaker added.

READ ON: Yap’s ‘Maid in Malacañang’ earns Php 21M on opening day

ACT Teachers Party-list Representative France Castro adds the film has no semblance of truth at all.

“Alam naman natin for art’s sake ay meron din itong semblance sa katotohanan at marami rin akong nabasa na review, reaksyon ng mga talagang biktima rin ng Martial Law ng panahon na yon at negative talaga yung naging reaction,” she said.

“So doon palang makikita na natin na hindi talaga makatotohanan at pagsira o distortion sa history natin ito mapapanood at hindi po natin kayang i-promote,” the solon added.