Imee Marcos claims not all assets taxed by BIR are owned by her family: ‘Yung iba hindi amin’

Sen. Imee Marcos has questioned the revival of the estate tax issue involving her family, blaming “politics” behind it.

The lady senator said that any tax owed to the government must be paid when asked about the controversy.

“Bago ang lahat, hindi ako awtoridad niyan no, kasi yung mga abogado hinahawakan yan. Thirty-six years na ang dami-dami nang nangyari, medyo hilo na kami sa mga tax, tax issue na yan. Pero ang masasabi ko, kung merong utang sa gobyerno kailangang bayaran. At kami sa pamilya namin, lahat ng kaso namin, hinarap namin,” Imee said in an interview on TeleRadyo.

Imee said that her family has been asking the Presidential Commission on Good Government (PCGG) and the Bureau of Internal Revenue (BIR) on this matter due to recent developments.

“Nagkaroon ng assessment nung 1997, kaya lang mula noon ang dami dami nang nangyari ‘di namin maintindihan. Yung iba na ina-assess, na tinatax, yung iba, binigay na sa tinatawag na cronies hindi pala amin in the first place itong mga properties na ‘to,” the senator said.

“Tapos yun namang siniquester, binenta na rin ng PCGG, binenta na rin ng BIR. So nagtatanong kami, magkano ba talaga yung nabenta syempre that will go against the tax payment. Kaya din kami nagtatanong sa PCGG at BIR matagal na, ilang dekada na, tinatanong namin. Magkano na ba talaga yan. Kasi ito nga, nalilito at yung iba’t ibang ahensya, iba naman yung suma,” the senator added.

Imee is the sister of presidential candidate Bongbong Marcos.