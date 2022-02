‘No selfies?’ Lacson, Sotto question “impractical” COMELEC campaign rules

The tandem of senators Ping Lacson and Tito Sotto is advocating for more practical and realistic guidelines for campaigning amid the COVID-19 pandemic.

“Of course we will follow the science. Kung talagang ang science kailangan bawal ang selfie, bawal yung kamay-kamay o bawal yung pakikipagsalamuha, we respect that. But they should also be practical, realistic. Hindi yung kung ano maisip, gagawin,” Lacson said in an interview with reporters.

“Wala nang pwedeng gumalaw e. Bawal mamigay ng maski t-shirt o maski ano, ma-implement ba ‘yon? Kasi kung gagawa sila ng resolution, maga-adopt sila ng resolution, dapat i-implement talaga nila para sumunod lahat,” he added.

Lacson added it’s impossible to follow all the rules during the campaign activities.

“Pagka impractical na, at hindi na kayang i-implement, i-sanction na lang yung ibang grupo, i-sanction din nila kami tignan natin kung anong mangyayari. Baka walang matirang kandidato,” he added.

Sotto, for his part, questioned Comelec on how they wanted to plan to penalize the violators.

“Ano ang penalty? Bawal selfie. Nilapitan ako…nakipag-selfie sa ‘kin. Ano ang penalty? Sino ipe-penalize, yung nagse-selfie o ako? Tama yung sinabi ni Sen. Lacson, dapat practical, kung mae-enforce mo,” Sotto said.

“Ano ang penalty? Disqualification? Pero yung mabigat ang kaso, hindi di-disqualify a, pero yung nag-selfie, idi-disqualify?” Sotto added.