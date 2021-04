Jonvic Remulla to Isko Moreno: Hindi ka pa nga Pangulo ay ang yabang mo na

Cavite Governor Jonvic Remulla has fired back against Manila Mayor Isko Moreno for reportedly castigating the Naic Mayor Jun Dualan for supposedly delaying assistance to residents who are informal settlers in Manila.

Earlier, in an interview with ABS-CBN News, Moreno said: “Noong mga nakaraang ayuda, nagpadala ako doon. At kung may sosobra pa kami—kasi niyayakap din namin dito sa Maynila kahit hindi botante. And I hope they will do the same,” Moreno said.

“Alam mo style kasi ng trapong politiko ‘yan eh. ‘Yung botante, hindi botante. Tutal doon na sila nakatira, next time magma-rehistro na sila doon sa bayan na ‘yun hindi dahil para iboto ‘yung loko-loko na ‘yun,” he added.

The comments did not sit well with Remulla. He said that those who moved to Cavite from Manila City are being treated as Caviteños.

“Yorme, alam ng lahat ang ambisyon mong maging Pangulo. Wala namang isyu don. Libre mangarap ang kahit sino. Pero sana ay huwag mong tapakan ang iba para lamang umangat ka. Hindi ka pa nga Pangulo ay ang yabang mo na,” he said.

“Hirap na hirap na nga kami dito, kami pa ang ginawa mong rason dahil sa pagka-atat mong sumikat. Sana, pag-aralan mo muna ang suliranin bago ka magpuputak ng walang kwenta,” he added.

Remulla said that Moreno should not drag Cavitenos if he wants to gain popularity.

“Kung pagpapasikat lang ang gusto mo, hindi mo kailangan mang-apak ng Caviteño. ‘Wag kaming mga Caviteño ang pag-initan mo. Hindi ka namin uurungan,” he said.