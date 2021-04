‘Hindi niya po kasalanan’: Daughter of man who died in community pantry clears Angel Locsin

The daughter of 67-year-old Rolando Dela Cruz does, a balut vendor who died while lining up at the community pantry organized by Angel Locsin, does not want to pass the blame on the actress.

“Hindi naman po niya kasalanan, yung mga tao talagang walang kontrol, walang disiliplina po. Salamat po may nagbibigay ng ganyan na community pantry. Salamat kasi po di niya kami pinabayaan sa ospital,” Jenifer Posano said in an interview with TV 5.

Posano said that the actress paid all the hospital expenses of her father.

“Wala po kaming ginastos. Sinagot niya lahat talaga, kaya nagpapasalamat kami kay Angel Locsin wala pong may gusto na mangyari ito,” she said.

The actress has personally apologized to the family.

Earlier, the actress said in a lengthy social media post: “Kanina po pinuntahan at nakapagusap po kami ng personal ng mga anak nya sa ospital. At habang buhay po ako hihingi ng patawad sa kanila.”

Locsin described the man who died after lining up in her community pantry.

“Si tatay po ay isang masipag na ama na nagtitinda ng balut. Hindi ko man po sya nakilala pero sa pagkakakilala ko sa mga anak niya ay mabuti po syang ama at maayos nyang napalaki ang mga anak nya,” she said.

Locsin hopes that this will not affect the other community pantries and assures that she will be responsible for the family of the man.

“Ang nangyari po ay akin pong pagkakamali. Sana po’y wag madamay ang ibang community pantries na maganda po ang nangyari. Sa ngayon po, I will prioritize helping the family and I will make it my responsibility to help them get through this,” she said.