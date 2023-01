LOOK: Vhong Navarro returns to ‘It’s Showtime’

Television host Vhong Navarro has officially made a television comeback and returned to his noontime variety show ‘It’s Showtime’ on January 16.

Co-host Vice Ganda led the show in welcoming the cast after Navarro performed the songs ‘I’ll Be There’ by The Moffatts.

“Ang sarap nang pagtanggap niyo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan, sa mga taong nagdasal, nagtiwala at hindi ako iniwan,” Navarro told the audience.

Navarro said that he did not watch the show while he was in jail because it would only have intensified his longing to be with them again.

“Pero mabait ang Panginoon, talagang hindi Niya ako pinabayaan kaya nandito ako ulit. Kaya maraming salamat sa ABS-CBN dahil mayroon akong trabaho at nandito pa rin ang pamilya ko,” Navarro said.

Navarro said his faith, family, and friends helped him survive his ordeal.

“Kapag nandoon ka sa loob, ang hirap. Nakita ko ang inmates ko sa NBI, sa Taguig, naaawa ako sa mga walang dumadalaw sa kanila, ang iba ay iniwan ng pamilya, At ‘yung iba ay parang katulad ko na wala namang ginawa pero nandoon. Ite-test ka talaga ni God, kung ano ang faith mo sa Kanya. Kaya sabi ko kay kuya Ogie (Alcasid) ang hope at faith ay iisa ‘yan. Hindi pwedeng isa diyan mas mataas, dapat pantay ‘yan. So kumapit ako sa Panginoon, sa asawa ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko at sa mga taong nagdarasal at nagtitiwala sa akin. Kaya patuloy akong lumaban na malagpasan ang mga problemang pinagdadaanan ko,” Navarro explained.

Some of his co-hosts, including Anne Curtis and Kim Chiu, also became emotional in welcoming Navarro.

Navarro was in jail over the rape case filed by former model Deniece Cornejo against him.