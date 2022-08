Herlene Budol says she’s ready to compete in international pageants

Binibining Pilipinas 1st Runner-Up Herlene Budol said that she is not closing any doors on the possibility of competing in an international beauty pageant.

Herlene’s manager Wilbert Tolentino revealed in a vlog that he is looking for international pageants that Herlene can join into.

“Sobrang proud kaming lahat sa iyo, Ms. Herlene dahil naiuwi mo ang first runner-up at ikaw pa rin ang nag-te-trending ngayon sa lahat ng social media,” Tolentino said.

“And gusto ko lang i-announce sa inyo na humingi ako ng basbas sa Binibining Pilipinas na naghanap ako ng international pageant na ilalaban ko pa rin si Herlene,” he added.

Tolentino said that Herlene will continue to speak Filipino should she join an international pageant.

“Gagamitin pa rin niya ang wikang Tagalog dahil ito ay isang marka para sa kanya, dahil sine-celebrate natin ang Linggo ng Wika itong buwan na ‘to. Dapat proud tayo na isa tayong Pilipino,” he said.

Herlene said she is ready for the task of joining another pageant.

“Meron pa po tayong susunod na mga laban, kagaya ng sa international. Isisigaw ko po dun, at handang handa na po ako sumigaw ng Pilipinas,” she said.