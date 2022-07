LOOK: Neri Naig graduates from college

Celebrity entrepreneur Neri Naig has finally graduated from college with a bachelor’s degree in business administration.

She offered fans some glimpses of her in-person graduation ceremony attending the graduation ceremony with her husband, Parokya ni Edgar frontman Chito Miranda.

On her Instagram page on June 30, she said: “GRADUATE NA AKOOOOOO! Natapos din!”. “Thankful ako sa asawa kong palaging and’yan for me to support me. Masaya lang siya kahit nasa gilid lang at pinapalakpakan ako sa mga achievements ko. Mas magaan ang buhay kapag may nag-eencourage sa’yo at naniniwala sa kakayanan mo. Thank you, asawa ko.”

“Sa lahat ng nakakabasa nito, kung kaya ko, mas kayo n’yo. Kung wala pang budget, mag-ipon ka lang. Iba-iba man ang journey natin, ‘yung iba mas mauuna, may male-late lang konti, meron matagal talagang dumating kagaya ng sa akin,” she said.