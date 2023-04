OFW mom of 7 year-old rape-slay victim in Cavite seeks justice

The overseas Filipino worker (OFW) mother of the 7 year-old rape-slay victim in Cavite is seeking justice on the death of her daughter.

The OFW went home from Saudi Arabia following the devastating news that happened to her daughter in Trece Martires, Cavite.

“Bilang isang nanay po na OFW, napakasakit po mawalan ng anak. Umalis po ako para makapag-aral sila nang maayos, tapos pagbalik ko kulang na ‘yung anak ko,” the OFW said in an ABS-CBN report.

The OFW said she is no longer planning to go back abroad due to trauma from the tragic incident.

Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople vows to provide the necessary assistance to the victim.

“Sabi ko naman ia-assess namin baka mas maganda lagyan namin ng tindahan para hindi na siya malayo sa pamilya niya. Bukod du’n may personal ako na pangako sa kanya na kung sa tingin nila kailangan din ng abogado, kung aabot sa puntong kailangan nila ng abogado, e willing naman sa personal na pagtulong sa pag-assign ng abogado sa kanila,” Ople said.

The girl was raped and killed by her own ‘godfather’ according to reports.