Robin Padilla renews call for mandatory ROTC to respond to China’s aggression

Senator Robin Padilla said that the recent water cannon attack of the Chinese Coast Guard only showed the need for the revival of the mandatory Reserve Officers Training Corps (ROTC) program.

In a senate hearing, Padilla raised the question on how ready are we in defending the Philippines in the midst of aggression.

“Handa ba ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nya?” Padilla asked during the hearing on national defense.

Padilla cited the willingness of Ukrainian citizens to defend its country from the invasion of Russia.

“Ang malaking question para po sating lahat e kailan po ba natin talagang oobligahin ang ating mga kababayan na pumasok na dito sa military service kasi puro tayo reklamo,” said the senator.

“Puro tayo salita, kulang tayo sa gawa. Sana sa pamamagitan ng pagdinig na ito ay atin na pong, in English ma-realize na tayo po ay namamangka sa isang ilog na napakalakas ng alon,” Padilla added.

The senator urges his colleagues to support the mandatory ROTC.

“Hindi naman po kaila sa ating kaalaman na ang China, ang Tsino, ang kanilang military service po, ang kanilang reservist ay baka daanan lang tayo niyan, lakaran lang tayo niyan, ihian lang tayo niyan malunod na tayo,” he added.

“Ang sinasabi ko po mga mahal kong kasama sa Senado, kung ano po ang gigil sana natin dito ay pantayan natin ng aksyon natin sa apat na sulok ng Senado. Katulad po ng mandatory, kahit mandatory ROTC na lamang po sana, sana maihanda po natin ang ating mga kababayan at ganoon din po diyan sa imminent danger,” Padilla said.