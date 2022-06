VP Leni Robredo urges graduating students to pursue truth

Outgoing Vice President Leni Robredo urged Philippine Science High School (Pisay) graduates to continue the pursuit of truth.

The students attended on Saturday the school’s first face-to-face classes since the COVID-19 pandemic.

Robredo said that the graduates of “pandemic batch” after “spending two years adjusting and adapting to the distance-learning setup” have the responsibility to stand up for what is right and stand for the truth, as “misinformation continues to thrive.”

“Nakikita natin ito hindi lang sa politika o kasaysayan pero pati sa agham may mga nagsasabing hindi bilog ang mundo o hindi gumagana ang bakuna. May mga nagdududa pa rin sa matinding peligro dala ng pagbabagong klima. Sa harap ng kontekstong ito, asahan ninyo na ang mga sitwasyon kung saan para bang nalilbutan kayo ng ingay na sa kabila ng katotohanang hawak, iginigiit ninyo ay tatanggihan pa rin ang pakikinig niyo,” Robredo said.

Urging the graduates to pursue the truth, she said, “Ang tungkulin ninyo ay ipaglaban ang makatuwiran dahil sinanay kayo sa mataas na antas na pagkamulat. Tungkulin niyo tumindig, tumawid sa kapwa at ipadama sa kanila may iisang katotohanan tayong pinagsasaluhan. Kung may mali, kung may hindi makatuwiran. Kayo ang inaasahang makakakita at mangunguna sa pagtutuwid nito. Ganito maisasadiwa ang core values ng Pisay – excellence integrity and service to the nation.” Fighting misinformation was one of Robredo’s key campaign agenda for presidential bid.

“Angat sa karamihan ang mga inaral ninyo higit sa karaniwan ang workload niyo at matindi ang pressure na patunayang karapat dapat kayo sa karangalang maging scholar ng bayan. Tapos dumagdag pa ang pandemya. Ang tiyaga, disiplina at talas ng isip kinailangan pang i-level up dahil sa distance learning,” Robredo said.

Robredo recognized the school’s alumna, who died during the martial law regime of Ferdinand Marcos Sr., father of incoming President ‘Bongbong’ Marcos.

“Kabilang sila sa tumupad sa tungkulin na gamitin ang natutunan para sa ikabubuti ng mundo. Ito ang panawagan na ang kakayahang itutok sa kapakanan ng kapwa lalo na sa kapwa Pilipino,” she said.