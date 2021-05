Phivolcs reports ‘elevated unrest’ in Taal Volcano

The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) has reported ‘elevated unrest’ in Taal Volcano in the last 24 hour.

Entry into the volcano island remains prohibited as alert Level 2 is still up in the volcano. It means that sudden stream-driven or phreatic explosions and volcanic earthquakes may still occur.

Around 288 volcanic earthquakes have been recorded in the past 24 hours, according to the agency.

Phivolcs Director Renato Solidum said: “Napapansin natin mataas ang konsentrasyon o laki ng pagbuga ng sulfur dioxide gas. Ang pagkakaroon ng lindol minsan marami, minsan kaunti. Nagpapahiwatig ito na yung magma ay nasa mababang part ng Taal Volcano at ito po ang nagbubuga ng gas nang madami,” Solidum said.

Solidum also cautioned residents against going to the volcano island: “D’yan lang naman sa isla ang epekto. ‘Pag biglang umangat ang magma, baka mas malala pa ang explosion. So binabantayan natin ang tinatawag nating magmatic eruption o paglabas ng bagong magma,” he said.

“Nung January 2020 nagsimula siya sa maliit na steam-driven explosion. Dahil natanggal ang parang takip, umakyat ang magma at mas naging malakas ang pagsabog,” Solidum added.