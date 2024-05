Vhong Navarro grateful for Taguig court decision

Television host Vhong Navarro expressed his gratitude following the decision of Taguig Regional Trial Court to convict ex-model Deniece Cornejo, Cedric Lee and two others over serious illegal detention case against them.

“Gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat. Of course, maraming-maraming salamat Lord dahil lagi Kang nakagabay sa akin. Sa dami nang pinagdaanan ko sa buhay nandiyan ka, Ikaw ang naging sentro ko at na napakatotoo Mo, kaya maraming-maraming salamat,” said Navarro who also thanked RTC Taguig Branch 153, its judge and court’s staff,” said Vhong during an episode of It’s Showtime.

“Salamat po sa ibinigay niyong justice sa akin na matagal ko nang ipinagdarasal, salamat po ng marami. Of course maraming salamat sa aking legal team …sa hindi niyo po pagbitaw at pagsama sa akin hanggang sa huli,” he added.

He also thanked ABS-CBN, his dance group streetboys and his fans for all their support.

“Since Day 1 nandiyan po kayo, lagi po kayong nakasuporta sa akin at naniniwala kayo sa akin. At maraming-maraming salamat po kay Direk Chito (Rono), Streetboys, sa mga kaibigan ko, sa mga kuys, Wednesday Club dahil palagi kayong nasa tabi ko, hindi niyo ako iniiwan at pinapabayaan,” he added.

He mentioned his wife Tanya Bautista for not giving up on him.

“Marami akong pagkukulang sa iyo pero hindi mo ako iniwan. Marami akong kasalanan pero nandiyan ka pa rin. Hayaan mong bumawi ako sa iyo sa abot ng aking makakaya hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat,” Navarro concluded.