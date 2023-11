Karla Estrada denies breakup rumors between Daniel Padilla, Kathryn Bernardo

Karla Estrada denied that she confirmed the breakup of Daniel Padilla and Kathryn Bernardo. Karla said that she will not meddle with other people’s relationships including her children.

“Kami po, maninindigan po kaming tatlo na hiwalay na si Daniel Padilla at si Kathryn Bernardo. Umamin na po si Karla Estrada sa isa niyang kaibigan na wala na, tapos na,” Cristy Fermin said in her online show.

“Ngayon, ang desisyon kung ipagpapatuloy pa nila ang relasyon na ito, magiging masaya po kami. Sana nga mauwi sa pagbabalikan ito,” Fermin added.

Karla shared a post showing Fermin and denied the claims.

“Ito po ay walang katotohanan,”she said.

“Kailanman ay hindi ko panghihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng mga anak ko,” the actress TV host added.