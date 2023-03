Ogie Diaz no plans of speaking against Liza Soberano

Talent manager and vlogger Ogie Diaz said that he does not have any plans of speaking against actress Liza Soberano even if the latter said she was hurt by Diaz’s previous remarks.

“Hangga’t maaari, hangga’t kaya kong unawain ang dati kong alaga na hanggang ngayon naman ay anak-anakan ko, ay hindi para magsalita tayo or kontrahin siya kung ano ‘yung paniniwala niya, kasi paniniwala ‘yon ni Liza,” he said.

“Sa tono ng pananalita ni Liza, may himig siya ng hinampo sa akin, pero ako wala—galit, tampo—wala. Lagi ‘yung prayers ko na sana ay nasa maayos na lagay si Liza, nasa maayos yung kanyang mindset at state of mind. Hindi para kontrahin si Liza [kasi] kwento niya ‘yon e,” he added in a recently released vlog.

Diaz said that he no longer feels the need to discuss the issue anymore since he is no longer managing Soberano.

“Nakakapagod na rin naman itong mga sagut-sagutan…At the end of the day, naging Liza Soberano siya, ‘yun ang importante,” he said.

Diaz however admits that he got offended when Soberano has become the subject of bashing over her recent statements.

“Sumasagot lang naman ako kung ano ‘yung para sa akin [ay nangyari], ito naman ‘yung totoo para sa akin. Kaya kung may tampo man si Liza sa akin, sorry anak if in any way na-offend kita or feeling mo kinalaban kita, or feeling mo kinokontra kita,. wala akong matandaan na kinokontra kita kasi sinasabi ko lang kung ano yung sa alam ko ay totoo,” Diaz ended.