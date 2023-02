Sharon Cuneta opens up on relationship with KC, denies she does not want her to be popular, successful

Megastar Sharon Cuneta has opened up her relationship with KC Concepcion and denied that she does not want her to be successful in life.

In an interview with Ogie Diaz, Cuneta shared why her relationship with KC has been on and off.

“Namimi-miss ko ‘yung dating relationship namin noong bata pa siya. Lumaki siya na never ko siyang sinasaktan physically,” Cuneta said.

“If ever adult na siya na siguro, a couple of times na hindi mo na kaya pero slight na hindi ako mapalong ina, so, I have three living witnesses pa, my three other children who can attest to that. E, may nakarating sa akin na, ‘ano! When did it happened?,” she added.

Cuneta also shared some of the rumors that may have damaged her ties with KC.

“Or something na physical or kung anu-ano kasi ang dami nga lumalabas na hindi kami magkasundo. Nilinaw ko na ‘yung isyu through you na mayroong pinakamasakit na nakarating sa akin na ayaw kong sumikat ‘yung anak ko,” she said.

“Sakit na sakit ako ro’n! Kasi sinong matinong magulang lalo na kung artist aka ang gugustuhin mong anak pa ng ibang tao ‘yung sumikat kaysa sa sarili mong anak?,” she added.

Cuneta firmly denied that she wished for her daughter’s failure in terms of her career.

“Kung may papalit sa ‘yo o susunod sa ‘yo, siyempre gusto mo ‘yung sa’yo di ba? Lahat na kasi ng rason pumapasok sa isip ko na ano kaya ang dahilan kung bakit malayo siya sa akin,” Cuneta said.

“That is a total lie. Kung mayroon mang ganu’n naglagay no’n sa utak niya, patawarin ka ng Diyos,” she added.

“Okay kami, minsan hindi, okay kami, minsan hindi na parang okay ngayon tapos bukas hindi. Tapos parang I don’t know anything about my eldest daughters’ life? Very little lang alam ko. Since bata siya hindi naman siya nago-open up sa akin unlike her siblings,” Cuneta explained.

She also questioned people who may have influenced KC to get mad at her.

“’Yun naman ang pumapasok (isipan) ba’t may ganu’n kasama? Na ilalagay sa utak ng anak mo ‘yun? At ang prayer ko sana hindi siya maniwala,” she added.