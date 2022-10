Lolit Solis apologizes to Bea Alonzo

After several tirades against Kapuso actress Bea Alonzo, talent manager and showbiz columnist Lolit Solis has apologized to the actress.

Lolit said that she was a big fan of the John Lloyd-Bea tandem and she still thinks that Bea is one of the most beautiful actresses in show business.

“Pero isang bagay na masasabi ko Salve at Gorgy, mas nalungkot ako sa pagdamay ni Shirley Kuan sa inyong dalawa. Overboard na para bang dahil malapit kayo sa akin, dapat kayong idamay ni Shirley Kuan. Nagsimula sa akin, dapat sa akin din magtapos,” Lolit wrote on her Instagram account.

“Aminado ako na dahil lang sa pagpatol sa mga bashing ng fans kaya naging sunod sunod ang kagagahan sinulat ko kay Bea Alonzo. For that, I Am Very Sorry. Naisip ko na ang tinamaan si Bea Alonzo na puwedeng nasaktan dahil sa mga nasabi at nasulat ko. At dahil Mahusay at Matalino ang kanyang manager na si Shirley Kuan, ipinag tanggol niya ang kanyang alaga. At pinaka magandang ginawa niya, ipa cancel ako sa presscon ng Beautiderm,” she added.

Lolit said that Bea’s manager was able to turn the table and change the narrative of the story accusing her of being a bully.

“At ang the height, isali sa cancellation sila Salve at Gorgy. Brilliant idea, very intelligent move from a very successful number 1 manager , Shirley Kuan. Now, the rest is history. Ako na ngayon ang bully. Ako na ngayon ang may sala. To think na favorite loveteam ko ang John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. To think na para sa akin isa si Bea sa may pinaka magandang mukha sa showbiz. Me and my crooked sense of humor na hindi makuha ng lahat,” she added.

“Sa mga nakikisali sa issue, wala akong galit kay Bea Alonzo. Kung nasaktan siya, at ang mga nagmamahal sa kanya, I Am Very SORRY. Ako lang ang may kasalanan, huwag na ninyo isali sila Salve at Gorgy. At please, tigilan na ninyo ang pagiging plastic, sa buhay, dapat nasa kanan, o kaliwa ka lang. Iyon mga nasa gitna, umiiwas lang dahil mga duwag sila na ayaw madamay. Basta ako, alam ko aminin kung tama o mali ako. Hindi ako naging plastic kahit kailan”, Lolit wrote.