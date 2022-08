Marcos commends Gilas Pilipinas win vs. Saudi Arabia 

President Bongbong Marcos lauded the victory of Gilas Pilipinas against Saudi Arabia at the 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers on Monday night at the Mall of Asia Arena. They shook off a slow start and took down Saudi Arabia, 84-46.

Marcos personally watched the game and arrived on the third quarter of the game.

“Binabati natin ang Gilas Pilipinas sa kanilang panalo laban sa koponan ng Saudi Arabia sa naganap na FIBA World Cup Asian Qualifiers Game kagabi,” Marcos said in a tweet.

— Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) August 30, 2022

“Kumpiyansa tayo na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para makapagdala ng karangalan sa bansa,” the Chief Executive added.

NBA player Jordan Clarkson was part of the Philippine team that defeated Saudi Arabia. Clarkson led the offensive for the national team.