‘Once is enough’: Herlene Budol looks back at pageant journey

Binibining Pilipinas 1st Runner-Up and social media personality Herlene Nicole Budol is happy and contented with her first stint in a local beauty pageant.

In an interview with Manila Bulletin, Herlene said that ‘once is enough’ for her.

“Okay na po ang achievement ko, kuntento na po ako. Para sa akin kasi once is enough. Tri-ny ko na po yung best ko. Sana naging inspirasyon ako sa saglit na panahon,” she said.

Herlene took home the most number of special awards and comments from social media users.

“Masaya na po ako na tawaging beauty queen, na hindi ako pang-komedyante lang. Isa na po akong ganap na beauty queen with a crown, na kahit maliit, kahit first runner-up, masaya po ako. Buong puso pong sobrang saya ko,” Herlene added.

For now, Herlene is contented to serve as an inspiration to her followers.

“Kung kaya ko po, kaya din ng ibang tao. Kung ano man maging itsura nyo – maputi ka man, maitim, kulot o unat, walang problema. Siguro ito ang isa sa misyon ko, ang maging role model, na wag matakot at harapin ang mga kinatatakutan nila sa buhay,” she added.

For now, Herlene will concentrate on her showbiz commitments.

“Masaya naman ang family ko pero gusto kasi namin wala na kami iisipin na pagkukunan. Hindi pa kami stable talaga, kumbaga kailangan pa rin namin talaga magtrabaho. So, yung maraming trabaho na lang sana ang wish ko,” she closed.