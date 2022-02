Net 25 accuses Pacquiao of being disrespectful for showing up ‘extremely late’ 

The management of television network Net 25 is speaking up against the camp of presidential aspirant and senator Manny Pacquiao.

Pacquiao was invited for an interview on January 31, 2022 for the show ‘Ano Sa Palagay Niyo?’ hosted by Ali Sotto and Pat Daza.

The interview did not push through and the network released a statement titled “Pacquiao, Binastos ang Net 25”.

“Taliwas sa mga ipinalalabas sa ilang ulat na umatras si Sen. Manny Pacquiao sa interview ng NET25. Ang crew at hosts pala ang pinag-pull-out ng TV network dahil sa napakahabang oras na paghihintay ng mga ito sa presidential aspirant na hindi tumalima sa napagkasunduan,” the network said in a statement.

The show’s director said that it was the team of Pacquiao who reached out to them for an interview slot. The scheduled time was at 4PM in their headquarters in Makati City.

“Tatlong araw bago ang schedule, ipinalipat nila ng 1PM dahil may conflict daw sa isa pang interview sa ibang network. Subalit sa mismong araw ng scheduled interview, ibinalik muli sa 3 PM, sa kadahilanang may senate session. Pagsapit ng alas-tres ng hapon ay humirit na naman na gawing 4 PM dahil patapos na raw ang session,” the network added.

“Nang hindi pa rin dumating sa 4PM, nag-abiso muli ang kaniyang staff; magbobotohan na raw at pagkatapos nito ay makakaalis na siya mula sa kaniyang bahay. Sa puntong ito, nasa sampung oras nang naghihintay ang media crew ng NET25,” the company added.

Net 25 even said that Lito Atienza, Pacquiao’s running mate, was there ahead of the scheduled interview.

“Nang makarating sa management ang pinagdaraanan ng crew at hosts, napagdesisyunan na i-pack-up ang panayam at i-pull-out lahat ng gamit. Ikinonsidera ng management na ang Team ASPN ay mayroong live program pa sa umaga at nakatakdang magsagawa ng interview kay Presidential aspirant Ferdinand “BongBong” Marcos Jr. at Atty. Larry Gadon sa hapon,” Net 25 said.

“Ikinadismaya ng network ang kawalan ng respeto sa oras ng kapwa. Lubos pa na nakapagpalala rito ang naglalabasang report na taliwas sa katotohanan. Marami na nga ang kumikwestyon sa kaniyang kakayahan at karanasan na pamunuan ang bansa sa gitna ng gahiganteng problema na dulot ng pandemya. Idagdag niyo na ngayon d’yan ang kwestyon sa pagkatao niya,” the network added.