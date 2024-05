Marcos wants Bamban Mayor Alice Guo be investigated

President Bongbong Marcos said he wanted controversial Bamban Mayor Alice Guo be investigated over her questionable background.

In an ambush interview with reporters on Thursday, Marcos said that even local officials in Guo’s province don’t know anything about her.

”Well, matagal na naming inimbestigahan ‘yan, kaya naman nahuli ‘yan eh,” said Marcos in Cagayan De Oro City.

“Dahil ni-raid natin ‘yung sa Bamban at nakita natin nga ‘yung mga dokumento, na kinukwestyon ngayon natin ‘yan, kung talagang totoo ‘tong mga ‘to, at saka paano siya tumakbo ng mayor?” Marcos added.

The chief executive said Tarlac politicians told him they did not have any idea on where Guo came from.

“Kilala ko lahat ng mga taga Tarlac na politiko, walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito. Bakit ganito ito? Hindi namin malaman,” he added.

Marcos said investigation should be conducted on who is Guo.

”Kaya kailangan talagang imbestigahan. So, kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati—siguro may magku-kwestyon ng taga citizenship. ‘Yun lahat i-imbestigahan natin ‘yan kasama ang imbestigasyon, hearing na ginagawa ng Senado,” Marcos said.