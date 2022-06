DMW Secretary-designate Ople says Marcos wants children of OFWs, returning migrant workers to be taken care of

The Philippine Department of Migrant Workers (DMW) Secretary-designate Susan “Toots” Ople has said that President-elect Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. wants the children of overseas Filipino workers (OFWs) and returning migrant workers to be taken care of.

Incoming chief of the Department of Migrant Workers Ople told ABS-CBN’s TeleRadyo that, “ Alagaan yung OFWs at yung pamilya. Mag-roll out kami ng programa. Kumonsulta ako sa mga spesyalista kung paano maalagaan din yung mga pamilya. At very concerned siya sa mga anak, yung mga anak na parehong magulang ang wala.”

“So we will work with the LGUs tungkol diyan, even sa (at the) barangay level,” she said adding that Marcos wants the DMW to help returning OFWs find jobs and business opportunities.

“So, ang concern niya, hindi lang yung mga palabas, kundi yung pamilya na naiwan, at saka yung pabalik. Sabi nya, dapat meron tayong database din nung mga darating na OFWs para kung kunyari ikaw ay may-ari ng hotel, naghahanap ka nung very experienced na na chef, and kami alam namin uuwi si ganiyan from London… hindi na siya mahihirapan at hindi n rin mahihirapan ‘yung gustong mag-hire sa kaniya,” she said.

Ople added: “Bilin ni President Marcos ‘yun na kung alam natin kung ilan ang umaalis, dapat din ng bansa natin kung ilan ang bumabalik at ano yung mga occupations at pati ano yung mga pangarap nila para masuportahan.”