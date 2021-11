BREAKING: Bongbong-Sara tandem for 2022 polls now official

Former senator Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. and Davao City Mayor Inday Sara Duterte-Carpio are now running as a tandem in the 2022 national elections.

The two will run for the presidential and vice presidential race, respectively.

“Naitawid na namin ni Mayor Inday Sara Duterte ang proseso para sa tambalang inaasam-asam ng aming mga taga-suporta—ang BBM-SARA sa 2022,” Marcos Jr. said in a statement Tuesday night.

“At napagkasunduan namin at ng aming mga partido ang pagsusulong ng mapagkaisang liderato sakaling kami ay palarin sa darating na halalan sa Mayo 9, 2022,” he added.

Marcos Jr. made the announcement merely hours after Duterte-Carpio admitted seeking support of political parties for her and the former senator’s candidacy.

“Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito,” Duterte-Carpio said in a video statement.

“Pero gusto ko lamang na linawin — walang pangalan na sinisira o dinudungisan, walang sinasagasaan, walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi,” she added.