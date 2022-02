Jake Zyrus’ topless photo on social media stuns netizens

Jake Zyrus proudly shared a topless photo of him on Instagram saying he is now ‘freeing’ himself from insecurities.

The singer opened up about his dilemma in posting a topless photo, taking in consideration the possible reaction of netizens.

Zyrus said that he was still insecure about his features despite his decision to transition to a man.

“Sa ilang taon na nag-transition ako, masaya ako sa naging takbo ng buhay ko, pero lagi pa rin akong nai-insecure sa katawan ko. Siguro dahil na rin sa standard ng karamihan,” he said.

Zyrus said that he is now proud on his progress when it comes to his transition.

“Pero ngayon, palalayain ko na lahat yun. Pagtawanan mo o hindi, hindi mo alam ang sakit, iyak at mga dugo na pinagdaanan ko bago ako nagkaroon ng confidence na buong buo ko i-post ito,” the singer added.

Zyrus also encourages transgender people to be proud of their transformation.

“Masaya ako at gusto ko lang ipakita sa inyo na eto ako. Sa wakas, komportable sa nakikita ko. Hindi ako humihingi ng opinyon. Para ito sa mga kapwa ko transgender. Kung naghahanap kayo ng sign o confidence para ipakita at maging proud sa kung sino ka, tara sasabayan kita. Para sayo to,” Zyrus said.