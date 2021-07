Angel Locsin to body shamers: ‘Totoo, mataba ako pero hindi masusukat noon kung sino ako’

KAPAMILYA actress Angel Locsin remains unbothered by negative comments she’s getting from body shamers.

Locsin said she cannot control what people think about her weight.

In an interview with Over a Glass or Two, Locsin shared how she is dealing with her bashers.

“Hindi ako nagsalita kasi parang, anong sasabihin ko? ‘Yun ang opinion nila sa sarili ko eh. Totoo naman, mataba naman talaga ako. Pero hindi naman masusukat noon kung sino ako. Mabuti nang chubby kaysa ugly,” she said.

“Kung hindi kayo natutuwa sa sarili ko, well, I’m sorry to hear that. But natutuwa pa naman ako sa sarili ko and I know ang kaya kong ibigay sa table,” she said.

Locsin said that it also helps knowing that she loves herself enough that protected her from feeling bad from body shamers.

“Buti na lang mahal ko ang sarili ko at nirerespeto ko ang sarili ko, dahil ang katawan na ito ay maraming pinagdaanan. Maraming na-achieve din naman at marami pa akong maa-achieve. Kung wala ang katawang ito, wala si Angel Locsin. Wala ako dito. Wala akong kabuhayan. So, I am just really grateful,” she said.

“Lahat naman tayo eh. Maganda ‘yun kasi there’s room for improvement. Tao lang din naman tayo, hindi naman tayo ‘yung mga nasa magazines na dini-dictate ng society sa atin na ‘yun ‘yung perfect, ‘yun ‘yung maganda,” she said.

Locsin also confirmed her weight loss journey but she is doing it for herself and not for others.

“Ginagawa ko ito for myself, for my health lang talaga. Maraming salamat dahil vaccinated na tayo, nakikita natin ‘yung blood pressure natin. So ‘yung sa akin, mataas siya kaya kailangan kong pagtuunan ng pansin talaga,” Locsin explained.