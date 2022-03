Robredo slams politicians accusing ‘hakot’ in her election rallies

Vice President and presidential candidate Leni Robredo slammed some politicians accusing her election rallies of being filled with ‘hakot’.

Robredo made the statement after Cavite Representative Boying Remulla accused the attendees of Robredo’s rally to be part of communist groups even without evidence.

“Nalulungkot ako na magre-resort sa ganito na hindi pinapahalagahan ‘yung dignidad ng mga taga-Cavite. Ito kung may pruweba edi ilabas ang pruweba pero ‘wag naman ‘yung basta mag-aaccused na very irresponsible,” Robredo said in an interview with One News.

“Talagang yung mga tao ay naglalakad, talagang sila ang nagkukusang magpunta diyan. Walang kahakot-hakot sa mga rally na ito,” said Robredo’s spokesman Barry Gutierrez said in a statement.

“Ang hirap kasi sa ibang mga politiko, siguro nakagawian na nila na doon sa mga rally nila talagang hakot ang kailangan nilang gawin para magkatao. So, iniisip nila, ‘yun lang ang tanging paraan para magkaroon ng tao sa isang political rally,” he added.