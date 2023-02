Pokwang admits lying on real reason behind split with ex-husband

Kapuso star Pokwang has opened up about her relationship with ex-husband Lee O’Brian and admitted that she even initially lied about the reason for their break up hoping that he will become a better man.

In an interview with Boy Abunda narrated how their misunderstanding rooted from a confrontation about their now-defunct business, PokLee.

“Dumating ‘yung panahon na may mga questions na ako—I’m not saying na hindi siya mapagkakatiwalaan. Karapatan ko bilang partner mo sa negosyo na malaman kung nasaan na tayo, ano nang nangyayari,” said Pokwang.

“Nagpapa-update lang ako sa kanya pero parang ang dating sa kanya… hinuhusgahan ko na siya agad,” she added.

Pokwang said she even covered up O’Brian’s shortcoming in a 2022 interview because she was hoping that her former partner will change.

“Bilang isang ina, umaasa ako na maayos pa kami kahit ang sakit-sakit na sa akin. Kailangan kong magsinungaling kasi umaasa akong aayusin pa niya,” she stated.

Pokwang later on revealed the main reason behind their split.

“Parang naramdaman kong nawala na ‘yung respeto. Bago pa mangyari ‘yung confrontation namin sa negosyo, hindi na kami nag-uusap. We don’t exist to each other. Parang nabalewala lahat ng sinacrifice ko, ‘yung pagtatanggol ko sa kanya sa pamilya ko,” she added.

“Feeling ko hindi niya ko minahal talaga,” Pokwang declared.

“Hindi ako magsisinungaling, talagang mahal ko siya. Kaya lang sa mga lately na paghaharap namin, nakita ko na wala na,” Pokwang spoke of O’Brian and the possibility of them getting back together,” Pokwang added.

Pokwang said that she will not take legal actions against O’Brian but she will do legal actions to take back Malia’s social media account managed by O’Brian.

“Minahal kita. Lumaban ako para sa anak natin,” Pokwang then addressed O’Brian. “Kung sakaling ako pa rin ang magiging nanay ni Malia sa mga susunod kong buhay, lalaban pa rin ako para sa kanya.”