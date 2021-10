‘Ngayon ganito na, bastusan’: Sharon Cuneta tells followers to ‘wake up’ 

Megastar Sharon Cuneta released a statement lamenting the corruption in government and loss of decency over the years.

Cuneta made the remarks after malicious comments bombarded her recent post showing her husband Senator Kiko Pangilinan and Vice President Leni Robredo.

Cuneta recently shared photos of TROPA or Team Robredo and Pangilinan.

“I was already expecting lots of trolls and haters to descend on this page once I posted about VP Leni and Kiko. Sadly, this is what this present administration has created and instilled in our people,” she wrote on her Instagram account.

“Now, lumalabas na ang pagkabastos at pagkawalang disente ng marami sa ating mga Pilipino. Kundi na tayo marunong rumespeto sa isa’t-isa, paano tayo rerespetuhin ng mundo? Nasaan na ang tunay na bayanihan?” she said.

This is not the first time Cuneta spoke about solid Duterte supporters or better known as DDS. Her daughter, Frankie, has been targeted by online hate and malicious comments.

Cuneta said that gone are the days when political opponents respect each other.

“Noong araw, nagrerespetuhan tayo ng kanya-kanyang paniniwala at kandidato ‘pag kampanya at eleksiyon na. Magkakitaan na lang sa kung sinu-sino ang mahalal. Ngayon, ganito na — bastusan. ‘Yan ang dapat ma-erase. Maibalik sana natin ang ating pagkadisente at pagiging kagalang-galang,” she said.

She also urged her fans and followers: “Piliin ninyo ang mga pinuno na may takot sa Panginoon — ‘yung hindi tinatawag ang Diyos na ‘stupid.’ Ang walang paniniwala sa Panginoon ay nakakatakot mamuno, dahil ang diyos niya ang ang sarili niya.”

“Pumili kayo ng mga walang bahid ng korupsyon, may tapat na hangaring makapaglingkod at protektahan tayo. Hindi ‘yung wala na ngang trabaho ang mga kababayan natin, gutom na wala pang ayuda, ang bakuna kulang na nga pinababayaran pa — pero ang mga ‘di makasagot kung saan na napunta ang bilyong-bilyong piso na napunta sa Pharmally pero kitang-kita ang mga magagarang sasakyan at biglang pagyaman ng mga kasali diyan, ‘yun ang pinagtatakpan at pinoprotektahan,” Cuneta added.

Cuneta was referring to the ongoing senate probe on the controversies hounding government deals with Pharmally.

“Magising na po tayo. Di na makausad ang Pilipinas! Tama na ang pambobola sa atin. Tama na ang pinagtatawanan ang Pilipino ng mundo. Naway tulungan tayo ng Panginoong Diyos. God bless us all po,” she said.