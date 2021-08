Cristy Fermin draws flak after calling out Jinkee Pacquiao’s luxury OOTD

Cristy Fermin’s received backlash from netizens after calling out Jinkee Pacquiao for “showing off” luxury clothes and bags.

For Fermin, parading these luxuries shows insensitivity to those who are suffering due to the pandemic.

“Kung mayroon syang pakialam, dapat ‘di nya nilalantad ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng kanyang mga kagamitan. At wala pong kahihiyaan si Jinkee Pacquaio… Andami-daming nagugutom na pamilya, andaming walang pambara sa lalamunan patungo sa bituka, ipagpaparadahan mo lahat ng binibili mo,” Fermin said.

“Wala ka sa timing, hindi ka marunong umunawa sa sitwasyon ng mundo ngayon,” she added.

This came amid various reports claiming that Jinkee wore an outfit amounting to PHP2.1 million during the fight of her husband Manny Pacquiao in Las Vegas.

Some netizens got furious over Fermin’s commentary.

“Pag inggit pikit. Di mo alam ginagawa ng pamilya niyan, andaming dinonate ikaw nagdonate ka ba ng milyones? Diba hindi? In short manahimik ka! Paka toxic mo. Magsama kayo ni Lolit,” a netizen commented.

“Yes! Maraming nagugutom. Maraming naghihirap. Pero wag nating kalimutan na sa kabila ng lahat, marami rin silang natulungan. Marami rin silang napakain. Hindi nila RESPONSIBILIDAD na pakainin ang mga nagugutom, pero walang alinlangan nilang pinupunan ang bawat hapagan na walang pagkain sa abot ng kanilang makakakaya,” another netizen said.

“Its not bragging, pinaghirapan nila yung mag asawa kung saan sila ngayun. Wag natin gamitin ang pandemya para mamuna sa achievement nila,” another one commented.

“Ang daming ampalaya sa pinas mag sumikap kayo at hawag gumawa ng maraming anak kong di kayang pakainin,” a Facebook user said.

“Karapatan niya yon pera nila yan, hindi nila reponsibilidad na itago ang yaman nila, dahil lang may mga taong naghihirap. Sila ay walang sala… Ang mga pulitiko ang dapat na mahiya na sa gitna ng pandemya mga korakot parin,” another one commented.