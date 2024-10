Nora Aunor reaches out to Boss Toyo for support in helping Bagyong Kristine victims

Nora Aunor made time to visit the shop of social media personality Boss Toyo, just to ask for donations to help Bagyong Kristine victims.

Aunor took the decades-old dress she wore when she won the ‘Tawag ng Tanghalan’ singing contest in 1967.

“Nung manalo ako sa ‘Tawag ng Tanghalan’ ‘yan po ang suot ko. Pero hindi ko po ibebenta,” Aunor said as she spoke to Boss Toyo, also known as Jayson Luzadas in real life.

“Kaya ko lang po dinala para makita ninyo dahil sa — ang pakay ko po talaga ay baka makatulong po kayo sa mga kababayan po natin na nasalanta ng Bagyong Kristine sa Bicol,” she added.

After examining the dress, Boss Toyo valued the vintage piece at a surprising PHP 5 million, leaving Aunor astonished at the estimate.

“Ang worth po nito ay assess ko, hindi ito bababa sa PHP5 million. Kasi one and only lang kayo, Ma’am. Nag-iisa, tapos ito pa yung nagsisimula pa lang po kayo dito,” Boss Toyo said.

It appeared that Boss Toyo was interested in acquiring the piece to feature in his museum collection. “Ma’am, kapag nagbago ang isip niyo, pag-iipunan ko ito at gusto ko itong mailagay sa museum ko. Sa January may museum na ako,” he said.

Meanwhile, Boss Toyo donated PHP 250,000 to the flooded victims in Bicol after the dreaded tropical storm Kristine.

“Kay Boss Toyo naman po ay malaki po ang pasasalamat ko dahil natulungan po tayo at nakapagbigay po siya ng PHP 250,000 po para sa mga kababayan natin sa Bicol,” Aunor said.