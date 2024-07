Pokwang reveals alleged ‘physical abuse’ from ex-partner

Kapuso comedienne Pokwang has opened up about her traumatic experience with ex-partner Lee O’ Brian.

Pokwang revealed that O’Brian became violent with her in an interview with Ogie Diaz.

“Binuhusan niya ako ng tubig. I was six months pregnant kay Malia,” Pokwang recalled.

She said she confronted O’Brian for liking almost all photos of an almost naked woman on Instagram.

“Tinignan ko ‘yung account ng babae sa Instagram at ‘oh my God!’ Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na halos nakahubad na ‘yong babae, lagi siyang naka-like,” she said.

“Sabi ko ‘bakit niya nila-like ‘to araw-araw?’ Nakakaloka! Wala siyang pinalampas na pose ng babae. Disrespectful ‘yung ganon sa partner mo,” she added.

This eventually led to O’Brian turning violent against her.

“Natutulog ako ng hapon, pumasok siya sa kwarto at binuhusan ako ng tubig. Basang-basa ‘yong kama. Pinagmumura ako. Tapos dinuro-duro niya ako habang nakahiga sa kama,” she said.

Pokwang decided to leave the house and stayed in a hotel for three days. She also said that she almost suffered miscarriage during that time.

“Kasi nga gusto ko pang maisalba pa sana. Kahit papaano sana maisalba pa para ‘dun sa bata. Tina-try kong maayos kami. Tina-try ko pang maisalba para kay Malia. Ako na lang pala ‘yung nag-eeffort,” she said.