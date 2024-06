Marcos says Filipinos will not succumb to oppression on 126th Independence Day

President Bongbong Marcos commemorated the 126th anniversary of Philippine Independence on Wednesday.

In his anniversary message, Marcos said that it is the duty of every Filipino to protect the independence and not to succumb to threats and challenges faced by the country.

Marcos led the wreath-laying ceremony at the Rizal Monument in Luneta together with First Lady Liza Araneta Marcos, Sandro Marcos, and William Vincent Marcos.

“Isang karangalan ang mapabilang sa lahing Pilipino na ang mga ninuno ay magiting at nakipaglaban upang maibalik ang kasarinlan at kapayapaan sa ating bansa,” Marcos said.

“At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyakin na hindi na tayo kailanman magpapatinag sa banta ng pananakot, pananakop at pang-aapi,” he added.

The chief executive also reminded Filipinos about the strength of being united as one country.

“Sa pagharap natin sa mga paghamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapangan, kung hindi na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan,” the President said.