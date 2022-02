‘Mawalan na ko ng ningning’: Sharon Cuneta says as she campaigns for Leni-Kiko

Megastar Sharon Cuneta did not miss the opportunity to use some of her movie lines as she and her husband vice presidential candidate Kiko Pangilinan woo voters in Tarlac.

Cuneta made reference to her iconic movie ‘Bituing Walang Ningning’ to push for the tandem of Pangilinan and Vice President Leni Robredo.

“Mawala na ang ningning ng bituin ko sa pelikula, manalo lang ang Leni at Kiko sa totoo lang po dahil mas nakakaraming hindi hamak ang makikinabang at aangat ang buhay,” she said.

Cuneta also agreed for selfies and requests from fans as she vouched for the integrity of her husband.

“Papatayin ko po iyan kapag pinabayaan niya kayo dahil ako ang mapapahiya kasi dose pa lang ako pinagtitiwalaan na ang salita ko. Kahit na asawa ko iyan, kung wala akong tiwala diyan, magsasakit-sakitan na lang ako sa bahay,” Cuneta said in jest.

Pangilinan also joined the witty exchanges of lines using Cuneta’s movie.

“Binalot niyo kami ni Sharon Cuneta sa hiwaga ng inyong pagmamahal,” he quipped.