Celebrity chef Boy Logro files candidacy for partylist

Celebrity chef Pablo ‘Boy’ Logro has filed his certificate of candidacy for Aangat Kusinerong Pinoy partylist on Monday, October 4 at the Sofitel Harbor Garden in Pasay City.

Logro rose to fame through his cooking shows ‘Idol Sa Kusina’ and ‘Chef Boy Logro: Kusina Master’.

“Ang aking pagtakbo po ay isang advocacy, isang legacy na gusto kong iwanan sa mga nangangarap na maging chef din,” he said.

“Simple lang naman ang aking pangarap, ang ipagpatuloy ang eskwelahan, maging libre na sya sa lahat ng gustong mag-aral. Libreng pag-aaral sa mga tao, sapagkat ang pagluluto ay madaling gawin,” he added.

As of October 5, there are 48 partylists seeking a seat in the Philippine Congress. (TDT)