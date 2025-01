WEEKLY HOROSCOPE: January 10 to January 16

Get ready for a week of cosmic insights as we explore the stars and uncover what the universe has in store for each zodiac sign.

Aries (Mar 21 – Apr 19)

Aries, ready ka na bang mag-shine like a star? Napakataas ng energy mo this week! Talagang napapatingin sayo ang lahat dahil sa energy mo. Kaya lang, iwasan mo ang away, ha? Focus on your goals, at ikaw na ang bida!

Taurus (Apr 20 – May 20)

Taurus, kalma ka lang! Masyado kang stressed sa mga ganap eh. Baka naman overthinking ka lang. Trust the process, at ikaw ang mag-eenjoy sa ending.

Gemini (May 21 – Jun 21)

Ganap dito, ganap doon, Gemini! Andaming nangyayari sa buhay ng iba. Busy ka sa chika, pero wag lang puro salita—makinig ka rin sa mga tao sa paligid mo. Malay mo, baka may matuklasan kang tea na magpapasaya ng sobra sa’yo!

Cancer (Jun 22 – Jul 22)

Hoy, Cancer! Tama na ang emote. Give yourself a break. And don’t forget to love yourself. This week, bigyan mo rin ng energy at peace of mind ang sarili mo. You’re worth it, kaya sige, mag self-care ka na!

Leo (Jul 23 – Aug 22)

Queen ka talaga pagdating sa trabaho, Leo! Pero wait; balance ang kailangan mo for this week. Work hard, play hard, pero wag mong i-push masyado ang sarili mo—para hindi palaging haggard ang aura mo!

Virgo (Aug 23 – Sep 22)

Ay, Virgo, ikaw na ang busy-busyhan! Andami mong ganap sa buhay. Pero wag kalimutan ang family, love life, at friends, okay? Spend some quality time with them. Spread love, and the universe will reward you!

Libra (Sep 23 – Oct 23)

Balance is your thing, Libra! Pero baka naman masobrahan ka na sa pagiging perfectionist mo. Learn to appreciate and be content sa kung ano ang meron ka. Be happy with yourself, and you won’t be disappointed.

Scorpio (Oct 23 – Nov 21)

Powerful ka this week, Scorpio! Use your charm at intensity sa tamang bagay. Pero ang drama, bawas-bawasan mo na para wala kang makaaway at chill lang ang buhay.

Sagittarius (Nov 22 – Dec 21)

Lakwatsera mode ka this week, Sagittarius! Pero wag ka namang masyadong gumastos kung wala kang tamang budget at plano. Mag-manage ka rin ng funds mo para secured ang future travels mo, ‘di ba?

Capricorn (Dec 22 – Jan 19)

Cap, seryoso ka na naman? Kumalma ka rin naman, and don’t forget to smile! Bigyan ng oras ang saya at bonding moments—hindi sa lahat ng bagay ay puro work lang ang dapat atupagin.

Aquarius (Jan 20 – Feb 18)

Napaka quirky mo talaga Aquarius! Marami kang magagandang ideas to share, and people are always eager to listen. Pero hinay hinay ka rin, ha? Hindi lahat ng tao sa paligid mo, same ng wavelength at energy mo.

Pisces (Feb 19 – Mar 20)

Emotional ka lately, Pisces. Pero wag na wag kang magpadala sa emosyon mo! This week, don’t go with the flow, but learn to control your heart. Lahat ng decisions mo, dyan manggagaling. You got this!